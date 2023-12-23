Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία 71χρονου από το χέρι του ίδιου του του γιου, χθες το βράδυ στα Καλύβια Αττικής.

Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στο σπίτι του θύματος και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως ο νεαρός δράστης επιτέθηκε με δυο μαχαίρια στον πατέρα του.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr o 16χρονος πατροκτόνος κατάφερε πολλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τον θώρακα και την πλάτη του πατέρα του, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 16χρονος σκότωσε τον πατέρα του μετά από καβγά και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην μητέρα του για να της πει τι είχε κάνει. Εκεινη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σπίτι και συνέλαβε τον έφηβο, που παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στον skai.gr πως ο δράστης δεν αντιμετώπιζε κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα, ούτε έχει σχέση με ναρκωτικές ουσίες.

Η μητερά και ο αδερφός του είχαν εγκαταλείψει τον 71χρονο

Ο 71χρονος είχε δύο παιδιά με την πρώην σύντροφο και μητέρα του 16χρονου, με καταγωγή από τη Μολδαβία.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του δεν έμενε με το θύμα, ενώ ο 16χρονος έμενε με το θύμα μέχρι να ενηλικιωθεί .

Το θύμα ήταν εκδότης τοπικού μέσου και ιδιοκτήτης ιστοσελίδας.

«Μας κακοποιούσε για χρόνια»

Σε μια πρώτη κατάθεση που έδωσε ο δράστης στους αστυνομικούς, ανέφερε πως έχει υποστεί χρόνια κακοποίηση και προσβλητική συμπεριφορά τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του από τον 71χρονο πατέρα του.

Ακόμη φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεση του πως περίμενε να ενηλικιωθεί για να φύγει κι αυτός αλλά δεν άντεξε και του επιτέθηκε.

