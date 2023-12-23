Πάνω στην πυρακτωμένη μαυρόπλακα τοποθετούν με «τέχνη» τον χυλό και ψήνουν τηγανίτες. Τα κλαρίνα αντηχούν στη μικρή πλατεία του Κάστρου, ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι, συμμετέχει στη χαρά, γιορτάζει και ανταλλάσσει ευχές. Είναι «τα σπάργανα του Χριστού», το παραδοσιακό έθιμο που κάθε χρόνο αναβιώνει ο Σύλλογος του Κάστρου.

Οι γυναίκες από το 4ο ΚΑΠΗ του Κάστρου, ετοιμάζουν τον χυλό από αλεύρι, νερό και αλάτι. Παράλληλα, ανάβουν τη φωτιά για να πυρακτωθεί καλά η μαυρόπλακα. Οι τηγανίτες χρειάζονται περίπου 10 λεπτά ψήσιμο και μετά μπαίνουν στο μέλι με τα τριμμένα καρύδια.

Το έθιμο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Όπως λένε κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες, όταν ήταν παιδιά, στα χωριά ειδικά, τα σπάργανα ήταν το γλυκό της οικογένειας, καθώς «τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν ζαχαροπλαστεία και οι νοικοκυρές ευρηματικές, έφτιαχναν γλυκίσματα».

Με τη συνοδεία κλαρίνων νεαρές γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές ψάλλουν τα κάλαντα για τα «σπάργανα του Χριστού».

Το έθιμο, οι παλαιότερες γενιές, το τηρούσαν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στο κάθε σπίτι.

Τα τελευταία χρόνια αναβιώνει λίγο νωρίτερα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν σχολεία της πόλης, για να γνωρίσουν οι μαθητές τις παραδόσεις του τόπου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

