Με ταχείς ρυθμούς προχωρά ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας εντός του 2024.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, στο επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπεται να επεκταθεί η εφαρμογή του μέτρου στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και στην εστίαση, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2024, εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, παραγωγικοί φορείς, εμπορικοί σύλλογοι και επιμελητήρια, πραγματοποιούν ενημερωτικές εκδηλώσεις, ώστε να γίνουν κατανοητές οι νέες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις και τα λογιστήριά τους όσο και τους εργαζόμενους.

Για τους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2024 (βιομηχανία και λιανεμπόριο), θα επιβάλλεται πρόστιμο σε όποια επιχείρηση παραβιάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο από τις εξής ημερομηνίες: Από την 1η Απριλίου 2024 για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, από τις 2 Μαΐου 2024 για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και από τις 13 Μαΐου 2024 και για τους δύο κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας της πραγματικής απασχόλησης με τη σχετική σήμανση της κάρτας, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο, ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην Ψηφιακή Κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αντιστοίχιση.

Όπως αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δημόσιες τοποθετήσεις της, η καθολική εφαρμογή της έχει πολλαπλά οφέλη για την αγορά εργασίας, καθώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Άλλωστε, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 74 του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, με σκοπό να διασφαλίσει το ωράριο εργασίας των εργαζομένων, τη νόμιμη χρήση της υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και την καθημερινή και άμεση - σε πραγματικό χρόνο - κοινοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου έχει καταστήσει σαφές ότι είναι σε συνεχή διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να επιλυθούν όλα τα προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως προκύψουν κατά την υλοποίηση του μέτρου.

Πού εφαρμόζεται

Έως τώρα, το πεδίο εφαρμογής του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω επτά κατηγορίες επιχειρήσεων:

- Το σύνολο των τραπεζών της χώρας από 01/07/2022.

- Τα σούπερ μάρκετ, με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, με κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 4711, από 01/07/2022.

- Τις εταιρίες φύλαξης, με κύριο ΚΑΔ 801 και 802, από 16/02/2023.

- Τις εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης, με κύριο ΚΑΔ 651, από 16/02/2023.

- Τους ακόλουθους οργανισμούς: ΟΣΕ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και τη Hellenic Train και την Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από 22/03/2023.

- Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, με κύριο ΚΑΔ από 10 έως και 33, πλην του 19, από 01/01/2024.

- Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με κύριο ΚΑΔ 47, από 01/01/2024.

Όταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS είναι ένας από τους αναφερόμενους στις ανωτέρω επτά κατηγορίες, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εντάσσονται στο σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.