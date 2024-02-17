Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπλόκο στην προμήθεια Bayraktar από την ΕΕ για τις ανάγκες της Ουκρανίας

Τα τουρκικά μη επαν­δρω­μένα αερο­σκα­φη τύπου Bayraktar θα αγοράζονταν με ευρωπαϊκά κονδύλια - Παρέμβαση Γαλλίας, Ελλάδας και Κύπρου

bayraktar

Μπλόκο στη χρη­μα­το­δότηση για την προ­μήθεια τουρ­κι­κών μη επαν­δρω­μένων αερο­σκα­φών τύπου Bayraktar και βλη­μάτων πυρο­βο­λι­κού για τις ανάγκες της Ουκρα­νίας, τα οποία όμως θα αγο­ράζο­νταν με ευρω­παϊκά κον­δύλια, έβα­λαν, σύμ­φωνα με πλη­ρο­φο­ρίες της εφημερίδας Η Καθημερινή, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλ­λία. 

Όπως ανέφεραν πηγές, η Γαλλία δεν θα ήθελε να ανοίξει παράθυρο σε οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονται τα δικά της, αλλά και η Ελλάδα δεν θέλει να πηγαίνουν χρήματα φορολογουμένων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. 

Οι τρεις χώρες έθεσαν το βέτο στην συνε­δρίαση της Επι­τρο­πής Πολι­τι­κής και Ασφάλειας της Ευρω­παϊκής Ενω­σης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ΕΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark