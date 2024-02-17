Μπλόκο στην προμήθεια Bayraktar από την ΕΕ για τις ανάγκες της Ουκρανίας

Μπλόκο στη χρηματοδότηση για την προμήθεια τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Bayraktar και βλημάτων πυροβολικού για τις ανάγκες της Ουκρανίας, τα οποία όμως θα αγοράζονταν με ευρωπαϊκά κονδύλια, έβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Η Καθημερινή, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία.
Όπως ανέφεραν πηγές, η Γαλλία δεν θα ήθελε να ανοίξει παράθυρο σε οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονται τα δικά της, αλλά και η Ελλάδα δεν θέλει να πηγαίνουν χρήματα φορολογουμένων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία.
Οι τρεις χώρες έθεσαν το βέτο στην συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
