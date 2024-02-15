Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια - Συγκέντρωση των δικηγόρων στο Υπουργείο Εργασίας

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
Στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και μέλη ΔΕΠ.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα στη 13:00 οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και των δικηγόρων της Αθήνας, στο υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία λήγει στις 29 του μήνα.
- Βαϊνάς στον ΣΚΑΪ για ΕΚΠΑ: Δεν έπαθαν και τίποτα τα παιδιά που έπεσε ο σέρβερ - Ο αντιπρύτανης συμφώνησε να γίνει διακοπή για μία ώρα
- Μακελειό στη Γλυφάδα - Κοινή δήλωση Σπύρου και Δέσποινας Καρνέση: Έκκληση για σεβασμό στο πένθος της οικογένειας
- Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες τα επόμενα βήματά τους - Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με πορεία στην Αθήνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.