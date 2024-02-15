Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα - από το ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας προς τον κόμβο Κύμης- λόγω ακινητοποιημένων φορτηγών.
Μποτιλιαρισμένα παραμένουν και τα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας, προς το Υγεία.
Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται:
- στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χλμ
Οι υπόλοιποι οδικοί άξονες έχουν ανοίξει
- Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια - Συγκέντρωση των δικηγόρων στο Υπουργείο Εργασίας
- Βαϊνάς στον ΣΚΑΪ για ΕΚΠΑ: Δεν έπαθαν και τίποτα τα παιδιά που έπεσε ο σέρβερ - Ο αντιπρύτανης συμφώνησε να γίνει διακοπή για μία ώρα
- Μακελειό στη Γλυφάδα - Κοινή δήλωση Σπύρου και Δέσποινας Καρνέση: Έκκληση για σεβασμό στο πένθος της οικογένειας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.