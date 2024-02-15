Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα - από το ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας προς τον κόμβο Κύμης- λόγω ακινητοποιημένων φορτηγών.

Μποτιλιαρισμένα παραμένουν και τα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας, προς το Υγεία.

Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται:

στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χλμ

Οι υπόλοιποι οδικοί άξονες έχουν ανοίξει

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.