Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στη Σαντορίνη

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, τυποποίηση και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σαντορίνη και κυρίως σε νυχτερινά κέντρα του νησιού, κατά τους θερινούς μήνες.

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δράσης, σχεδιάστηκε και έλαβε χώρα ευρείας κλίμακας επιχείρηση, το πρωί της Δευτέρας (19/2) στην ευρύτερη περιοχή του νησιού, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τέσσερα μέλη του κυκλώματος, αλλοδαποί ηλικίας 26, 30, 36 και 24 ετών.

Σε βάρος των συλληφθέντων μελών και 30χρονης αλλοδαπής μέλους της οργάνωσης, η οποία είναι έγκλειστη σε κατάστημα κράτησης, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το εγκληματικό κύκλωμα ήταν ιεραρχικά δομημένο με επαγγελματική υποδομή και είχε καταρτίσει μεθοδικό και λεπτομερές σχέδιο δράσης, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των σταδίων δραστηριότητας (προμήθεια, αποθήκευση, νόθευση, τυποποίηση και διακίνηση) για την αποκόμιση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης ήταν διαμοιρασμένοι ως εξής:

-Ο 26χρονος ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών, όσον αφορά τη μεταφορά των ναρκωτικών από την Αθήνα στη Σαντορίνη, την τυποποίηση και αποθήκευση των ποσοτήτων σε χώρους απόκρυψης στο νησί για την τελική διακίνηση τους σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο νησί ή σε έτερους διακινητές,

-Ο 30χρονος αποτελούσε τον υπαρχηγό, συμμετέχοντας ενεργά και ο ίδιος στη διεύθυνση και οργάνωση του κυκλώματος με επίκεντρο τη διαχείριση των εσόδων και των προσδοκώμενων οφελών της,

-Ο 36χρονος αναλάμβανε τις αρμοδιότητες του αρχηγού και υπαρχηγού της οργάνωσης, όταν αυτοί έλειπαν στη χώρα καταγωγής τους,

-Η 30χρονη ήταν επιφορτισμένη με τη μεταφορά των ναρκωτικών από την Αθήνα στη Σαντορίνη και

-Ο 24χρονος ήταν αρμόδιος για την ανεύρεση των ναρκωτικών ουσιών και για τη «στρατολόγηση» των μεταφορέων της οργάνωσης.

Μετά την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, τη δημιουργία προφίλ των εμπλεκόμενων μελών της οργάνωσης και τις εξακριβώσεις των χώρων με τους οποίους συνδέονταν, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε αποθήκη και σε τρεις οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

*336 γραμμ. κοκαΐνης,

*2.043 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

*295 δισκία ECSTASY,

*πιστόλι,

*60 φυσίγγια,

*σουγιάς,

*τα χρηματικά ποσά των 24.890 ευρώ, 9.050 πέσο Ουρουγουάης, 182 δολάρια ΗΠΑ, 100 δολάρια Αυστραλίας και 5 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου,

*3 ηλεκτρονικές ζυγαριές,

*ηλεκτρονική συσκευή κένωσης αέρος και τυποποίησης ναρκωτικών,

*πλήθος νάιλον συσκευασιών και

*7 οχήματα ως μέσα τέλεσης των εγκληματικών πράξεων του κυκλώματος (δύο φορτηγάκια για μεταφορές τουριστών, δυο ΙΧΕ και δύο μοτοσυκλέτες).

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, κάποια μέλη εργάζονταν στη μεταφορά τουριστών μέσω των οχημάτων τύπου van και εκμεταλλεύονταν αυτή τη δραστηριότητα για την αναζήτηση πελατών.

Από τη συνεκτίμηση όλων των ερευνητικών στοιχείων εκτιμάται ότι τα κέρδη που αποκόμισε η οργάνωση ξεπερνούν τις 102.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

