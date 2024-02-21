«Κατεβάζει» αφίσες από κεντρικούς δρόμους ο Δήμος Αθηναίων

Να απαλλαγεί από τη ρύπανση των αφισών σε δρόμους και πλατείες επιχειρεί ο δήμος Αθηναίων. Η δημοτική Αρχή δηλώνει αποφασισμένη να ισχύσει μέσα στην πόλη η κείμενη νομοθεσία γύρω από αυτό το ζήτημα και ήδη τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας επιχειρούν τις πρώτες αφιοκαθάρσεις σύμφωνα με όσα προβλέπει ο σχετικός Νόμος.

Χθες τις βραδινές ώρες έγινε αφισοκάθαρση στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πειραιώς, Αγίου Κωνσταντίνου, Αχιλλέως, λεωφόρο Αθηνών και στην πλατεία Καραϊσκάκη. Τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας θα συνεχίζουν τις εργασίες όπου χρειάζεται, καθώς και τον έλεγχο σε όλους τους δρόμους που άπτονται της αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι θα εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από τον Νόμο, σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το όραμά μας, για μία Αθήνα καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

