Έντεκα συλλήψεις για παράνομες μεταβιβάσεις οχημάτων στο Κιλκίς

Τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών Κιλκίς περιλαμβάνονται ανάμεσα σε έντεκα άτομα που συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομων μεταβιβάσεων οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς. Εκτός από τους τρεις παραπάνω υπαλλήλους συνελήφθησαν οκτώ ιδιώτες, ενώ στο σύνολό τους πρόκειται για επτά άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Η δικογραφία περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης κ.ά.

Κατά πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Μεταφορών αλλά σχετίζεται με τις μεταβιβάσεις οχημάτων υπηρεσιών και επαγγελματιών από τη Θεσσαλονίκη κι άλλες περιοχές.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.