Την 24η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι, 12134), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στη διήμερη εκδήλωση πρόκειται να συμμετάσχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, που διαθέτουν πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας, σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-Athina-2024.

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα:

- να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό,

- να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν,

- να ενημερωθούν για το εύρος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις,

- να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό, θα μπορούν:

- να συναντηθούν με μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που διαθέτουν,

- να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και

- να αναδείξουν σε πολύ σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του διημέρου, η ΔΥΠΑ θα υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, ενώ οι προσερχόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σχετικές πρωτοβουλίες σε ειδικό περίπτερο.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.

