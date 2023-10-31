Δ.ΥΠ.Α: Πότε ξεκινούν μαθήματα σε Επαγγελματικές Σχολές για Τουρισμό - Εστίαση

Αρχίζουν αύριο, 1η Νοεμβρίου, τα μαθήματα στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για το σχολικό έτος 2023-2024 και ειδικότητες υψηλής ζήτησης του κλάδου Φιλοξενίας και Επισιτισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι Π.ΕΠΑΣ λειτουργούν σε μεγάλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας και υποστηρίζουν μαθητευόμενους που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις ειδικότητες:

- Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

- Τεχνίτης Επισιτισμού

- Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Το πρόγραμμα των Πειραματικών ΕΠΑΣ αποτελεί προϊόν συνέργειας της ΔΥΠΑ, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του ΙΝΣΕΤΕ και είναι προσανατολισμένο στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα σχετικά μαθήματα συνδυάζουν την ενδοσχολική - εργαστηριακή εκπαίδευση και το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on the job training).

Το θεωρητικό - εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες των Π.ΕΠΑΣ με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο. Στη συνέχεια, από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, οι μαθητευόμενοι συνεχίζουν με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, που πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5* στην ελληνική επικράτεια.

Τα οφέλη των μαθητευόμενων των Π.ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

- Πενθήμερη 8ωρη εργασία

- Αμοιβή με το 95% του νόμιμου βασικού μισθού

- Απασχόληση με όρους αγοράς

- Εμπλουτισμός του εκάστοτε βιογραφικού με προϋπηρεσία σε μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους

- Αναβολή στράτευσης

Οι συνεργαζόμενοι όμιλοι, που προσφέρουν θέσεις πραγματοποίησης προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, είναι: Atlantica Hotels & Resorts, Aquila Hotels & Resorts, Grecotel Hotels & Resorts, Robinson Club, Mitsis Hotels, Aldemar Resorts, Sani/Ikos Hotels & Resorts κ.α.

