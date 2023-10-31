Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως 1 Φεβρουαρίου 2024 καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, θα ισχύσουν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσειςστα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων:

ΦΑΣΗ 1’

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος πέριξ της πλατείας Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σκοπέλου, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Φωκ. Νέγρη έως την συμβολή της με την οδό Κυψέλης, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός αποκλεισμός του οδοστρώματος της οδού Κυψέλης από την πλατεία Κανάρη έως την συμβολή της με την οδό Σκοπέλου με κατάληψη του ρεύματος κυκλοφορίας προς την οδό Σκοπέλου.

Αμφιδρόμηση του ρεύματος κυκλοφορίας προς πλατεία Κανάρη της οδού Κυψέλης και στο τμήμα αυτής από πλατεία Κανάρη έως την οδό Σκοπέλου.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

ΦΑΣΗ 2’

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού πλατεία Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 6,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Φωκ. Νέγρη έως την συμβολή της με την οδό Καλογερά, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού πλατεία Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Βελβενδού έως την συμβολή της με την οδό Κρίσσης, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Ολικός αποκλεισμός της οδού Πυθίας 20,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Πύθωνος έως την εργοταξιακή κατάληψη στην οδό Πλατεία Κανάρη.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σκοπέλου, ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Φωκ. Νέγρη έως την συμβολή της με την οδό Κυψέλης, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Χαρακτηρισμός ως αδιέξοδο της οδού Πυθίας από την συμβολή της με την οδό Πύθωνος έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

ΦΑΣΗ 3’

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού πλατεία Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Φωκ. Νέγρη έως 20,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Κυψέλης, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού πλατεία Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και για μήκος 15,00 μ. περίπου στην συμβολή της με την οδό Κυψέλης στο ύψος της τριγωνικής νησίδας, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού πλατεία Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 8,00 μ. περίπου και για μήκος 30,00 μ. περίπου στην συμβολή της με την οδό Βελβενδού, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού πλατεία Κανάρη, ελάχιστου πλάτους 4,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Πυθίας έως την συμβολή της με την οδό Φαιδριανών, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Ολικός αποκλεισμός της οδού Βελβενδού από την συμβολή της με την οδό Φιλοτίμου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Χαρακτηρισμός ως αδιέξοδο της οδού Καλογερά από την συμβολή της με την οδό Σκοπέλου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά των οχημάτων που κινούνται από την οδό Καλογερά προς την οδό Σκοπέλου.

Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής , επί της οδού Κασταλίας από την οδό Κερκύρας έως την οδό Κυψέλης, επί της οδού Κερκύρας από την οδό Βελβενδού έως την οδό Δελβίνου, από την οδό Φαέθοντος έως την οδό Ελάτειας και 20,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Κασταλίας, επί της οδού Κρίσσης από την οδό πλατεία Κανάρη έως την οδό Πύθωνος και επί της οδού Πύθωνος από την οδό Κρίσσης έως την οδό Βελβενδού.

