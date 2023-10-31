Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 5μηνη φυλάκιση, με τριετή αναστολή, για θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε τον Δεκέμβριο του 2020, στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν οδηγό, 51 ετών. Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Οδηγώντας υπηρεσιακό φορτηγό της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος κινούνταν στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση κίνησης σε σημείο του δρόμου όπου απαγορευόταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία του Ι.Χ. αυτοκινήτου που τον ακολουθούσε και να πέσει πάνω στο φορτηγό της Αστυνομίας.

Από τη σύγκρουση ο 51 ετών οδηγός υπέστη πολλαπλές κακώσεις, εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατός του.

Στην απολογία του, ο αστυνομικός ανέφερε ότι ο θανών δεν φορούσε ζώνη, τονίζοντας πως όταν τον αντίκρισε είχε τις αισθήσεις του, ενώ ειδοποίησε τις Αρχές. «Το γεγονός αυτό μου προκάλεσε θλίψη. Είμαι τόσα χρόνια οδηγός ποτέ δεν συνέβη κάτι» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

