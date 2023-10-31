ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το μητρώο ωφελουμένων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Αναρτήθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, το μητρώο ωφελούμενων ανέργων του νέου κύκλου κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα», με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων τους, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ dypa.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο voucher.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής), που έλαβαν κατά την υποβολή τής αίτησής τους.

Μετά τη διαμόρφωση του μητρώου παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης, στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της επιλογής των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που επιθυμούν οι ωφελούμενοι να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, που έχουν δηλώσει.

Επίσης, ξεκινά η επικαιροποίηση των στοιχείων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης (των ΚΕΔΙΒΙΜ των πανεπιστημίων και των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ) και των παρόχων πιστοποίησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση του έργου, με τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν στο Π.Σ. Voucher.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή:

- για τους παρόχους κατάρτισης από 31/10/2023 έως 3/11/2023,

- για τους παρόχους πιστοποίησης από 7/11/2023 έως 9/11/2023.

Οι πάροχοι που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση, πρέπει να δηλώσουν τη μη συμμετοχή τους, στέλνοντας υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, μέσω gov.gr, στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails), κατά το διάστημα από 31/10/2023 έως 3/11/2023:

ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ: paroixoikedivimaei@dypa.gov.gr

ΚΔΒΜ: paroxoikdvm@dypa.gov.gr

Πάροχοι πιστοποίησης: paroxoipistopoiisis@dypa.gov.gr

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με συνολικό προϋπολογισμό 302 εκατ. ευρώ, η δράση κατάρτισης ανέργων αποτελεί τη μεγαλύτερη δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis και https://www.voucher.gov.gr/.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

