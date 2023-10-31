Ντόρος έχει δημιουργηθεί μετά το λουκέτο στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο Αλκαζάρ, σε κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο και στάδιο έπειτα από σχετική απόφαση που κοινοποιήθηκε από τη διοίκηση του ΕΑΚ Λάρισας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr η απόφαση όπως τονίσθηκε στην σχετική ανακοίνωση λήφθηκε μετά τα συμπεράσματα του δευτέρου σταδίου της μελέτης, στα οποία διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες, σύμφωνα με τα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Εξάλλου σε δήλωσή του ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός για το εν λόγω ζήτημα σημείωσε ότι η Περιφέρεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές και ότι απλά είχε κάνει κάποιες παρεμβάσεις στο βοηθητικό γήπεδο και στο ταρτάν του στίβου καθώς το είχε ανάγκη η πόλη και οι Λαρισαίοι αθλητές.

Σήμερα σε δηλώσεις του ο Διευθυντής του ΕΑΚ Λάρισας κ. Δημήτρης Μακρίδης επισήμανε πως: «Η υπηρεσία μας προέβη χθες Δευτέρα, στο κλείσιμο των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπόδειξη της αρχής, από την αρμόδια υπηρεσία και έπειτα από μελέτη για την στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων. Έχουν εκδοθεί πορίσματα με τα οποία θα πρέπει να κινηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο και αφορούν τις κερκίδες και το υλικό του στεγάστρου στο κλειστό γυμναστήριο, επίσης το στέγαστρο, οι κερκίδες και οι κολυμβητικές δεξαμενές έχουν κάποια προβλήματα σε ότι αφορά το κολυμβητήριο. Γίνονται συντηρήσεις αλλά με σκεπτικό κατασταλτικής επέμβασης, όποτε προκύπταν προβλήματα τρέχαμε για να λύσουμε τα όποια προβλήματα και να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Από την μεριά μας ζητούσαμε από καιρό να προχωρήσουν οι μελέτες στατικής επάρκειας, έγινε αυτή η μελέτη στατικής επάρκειας η οποία διέγνωσε αυτά που ζούμε σήμερα.»

