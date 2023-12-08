Τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 00:01, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/proslepse-neon-ergasiakon-sumboulon.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στον δημόσιο τομέα → Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr.

