Απολογείται στην ανακρίτρια ο 23χρονος «δράκος» των Εξαρχείων

Ο 23χρονος Σύρος που έσπειρε τον φόβο στα Εξάρχεια, έφτασε στα δικαστήρια χωρίς δικηγόρο

δράκος των εξαρχείων

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο «δράκος των Εξαρχείων» προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια για τις 7 επιθέσεις σε γυναίκες με σκοπό να τις βιάσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 23χρονος Σύρος που έσπειρε τον φόβο στα Εξάρχεια, έφτασε στα δικαστήρια χωρίς δικηγόρο ενώ αναμένεται να διορισθεί κρατικός συνήγορος υπεράσπισης.

