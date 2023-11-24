Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο «δράκος των Εξαρχείων» προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια για τις 7 επιθέσεις σε γυναίκες με σκοπό να τις βιάσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 23χρονος Σύρος που έσπειρε τον φόβο στα Εξάρχεια, έφτασε στα δικαστήρια χωρίς δικηγόρο ενώ αναμένεται να διορισθεί κρατικός συνήγορος υπεράσπισης.

Πηγή: skai.gr

