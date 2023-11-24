Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 11 ετών σε 70χρονο παιδοκτόνο - «Όταν κατάλαβα ότι τον σκότωσα, πήρα χάπια για να φύγω μαζί του»

Συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 70χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον 41 ετών γιο του, πέρσι τον Οκτώβριο, στην περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Ομόφωνα οι δικαστές, τακτικοί και ένορκοι, τον έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, χάρη στο οποίο απέφυγε την ισόβια κάθειρξη. Η δε, έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια ο 70χρονος να επιστρέψει στη φυλακή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 70χρονος επέφερε 18 τραύματα με σκεπάρνι στο κεφάλι του γιου του, με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατoς του γιου του αποδόθηκε στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά την πράξη του, ο καθ' ομολογίαν παιδοκτόνος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας χάπια.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του 41χρονου επέστρεψε στο διαμέρισμα, εντοπίζοντας τον γιο της μέσα σε λίμνη αίματος και τον σύζυγό της αναίσθητο δίπλα του.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, πατέρας και γιος καβγάδιζαν συχνά λόγω της τοξικομανίας του δεύτερου.

«Εκείνο το πρωινό μου ζήτησε λεφτά για να αγοράσει ναρκωτικά χάπια. Του έδωσα 20 ευρώ […] Επέστρεψε αργότερα με ένα κουτί χάπια. Στη συνέχεια μου ζήτησε 2.000 ευρώ για να αγοράσει κι άλλα χάπια για να τα πουλήσει στη Σαμοθράκη» ανέφερε στην απολογία του ο κατηγορούμενος παρουσιάζοντας τη δική του οπτική των γεγονότων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, όταν αρνήθηκε να του δώσει άλλα χρήματα, ο 41χρονος τού επιτέθηκε με μία πατερίτσα χτυπώντας τον στο κεφάλι, όπου είχε ένα παλιό τραύμα.

Τότε, όπως ανέφεραν οι συνήγοροί του, ο ηλικιωμένος «θόλωσε», αρπάζοντας το σκεπάρνι με το οποίο χτύπησε μέχρι θανάτου τον γιο του. «Δεν ήξερα τι έκανα. Όταν κατάλαβα ότι τον σκότωσα πήρα τα χάπια για να φύγω μαζί του», απολογήθηκε.

Ο ίδιος είχε διακομιστεί στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» όπου παρέμεινε για νοσηλεία. Κλήθηκε να απολογηθεί έναν μήνα αργότερα όταν το επέτρεψε η κατάσταση της υγείας του και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Έκτοτε παρέμενε προσωρινά κρατούμενος.

