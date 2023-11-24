Σε μία σπουδαία πράξη προχώρησε η κ. Αθηνά Παπαχρήστου από το Μεσολόγγι η οποία δώρισε με χρήματα από τις οικονομίες της ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου.

Η κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Χρήστος Στρατουλάκος βρέθηκε στο σπίτι της κ. Αθηνάς, η οποία εξήγησε πώς αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την πράξη.

Μάλιστα η ίδια δέχθηκε και τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- της είπε πως η πράξη της ήταν σπουδαία και πως όταν βρεθεί στο Μεσολόγγι θα την επισκεφτεί στο σπιτι της.

Όπως είπε η ίδια, όταν ζούσε ο σύζυγός της χρειαζόταν πολλές φορές να τον μεταφέρει στην Πάτρα.

«Ήταν 12 χρόνια άρρωστος, χρειαζόταν να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και δεν μπορούσαν να μας στείλουν ένα ασθενοφόρο, πέρασα πολλά, έπαιρνα ταξί», είπε και πρόσθεσε πως παίρνει μία σύνταξη 400 ευρώ, έκανε οικονομία, πούλησε ένα χωράφι και έτσι κατάφερε να δωρίσει το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου κ. Φιλιποπούλου την ευχαρίστησε θαυμάζοντας την πράξη της.

«Σας ευχαριστούμε πολύ, σας αγαπάμε, ελπίζω να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους συμπολίτες μας».

Πηγή: skai.gr

