Νέο τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε τη νύχτα στην Κρήτη με έναν 46χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του.

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, και κατέληξε σε τσιμεντένιο στηθαίο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

