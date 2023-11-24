Λογαριασμός
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο- Νεκρός οδηγός μηχανής στο Ρέθυμνο

Τη ζωή του έχασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένας 46χρονος

μηχανή

Νέο τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε τη νύχτα στην Κρήτη με έναν 46χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του.

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, και κατέληξε σε τσιμεντένιο στηθαίο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Πηγή: Cretalive.gr

