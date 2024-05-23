Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρίστρια έπεσε από γέφυρα στην Κρήτη - Σταμάτησε με την παρέα της να βγάλει φωτογραφία και βρέθηκε στο κενό

Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται και είναι ανοικτά - Εξετάζεται να πρόκειται για ατύχημα  

πτώση γυναίκας

Τραγικό θάνατο βρήκε γυναίκα η οποία έπεσε από γέφυρα του ΒΟΑΚ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κλήθηκε η ΕΜΑΚ για τη μεταφορά της ενώ η Αστυνομία ήδη διερευνά τι ακριβώς συνέβη. Το σημείο που συνέβη το περιστατικό είναι η γέφυρα Αποσελέμη κοντά στο τούνελ του ΒΟΑΚ στη Σταλίδα.

Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται και είναι ανοικτά ωστόσο όπως γράφει το neakriti.gr  εξετάζεται πιο σοβαρά εκείνο του ατυχήματος, δηλαδή να κατέληξε σε θανατηφόρο πτώση προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη γέφυρα Πτώση γυναίκα νεκρή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark