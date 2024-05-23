Τραγικό θάνατο βρήκε γυναίκα η οποία έπεσε από γέφυρα του ΒΟΑΚ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κλήθηκε η ΕΜΑΚ για τη μεταφορά της ενώ η Αστυνομία ήδη διερευνά τι ακριβώς συνέβη. Το σημείο που συνέβη το περιστατικό είναι η γέφυρα Αποσελέμη κοντά στο τούνελ του ΒΟΑΚ στη Σταλίδα.

Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται και είναι ανοικτά ωστόσο όπως γράφει το neakriti.gr εξετάζεται πιο σοβαρά εκείνο του ατυχήματος, δηλαδή να κατέληξε σε θανατηφόρο πτώση προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

