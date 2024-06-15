Ένα παιδί παιδί ηλικίας 13 ετών κινδύνεψε στην Εύβοια, καθώς παραλίγο να πνιγεί από σουβλάκι ωστόσο σώθηκε από συνομήλικο φίλο του που γνώρισε τον χειρισμό Heimlich.

Η παρέα, όλοι μαθητές Γυμνασίου, μετά τις εξετάσεις πήγαν το λιμάνι του Αλιβερίου, για να κάνουν μπάνιο και στη συνέχεια να φάνε σουβλάκια. Ένα από τα παιδιά παραλίγο να πνιγεί καθώς μια μπουκιά, του έφραξε τον αεραγωγό και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Ο 13χρονος «διασώστης» όμως έτρεξε προς το μέρος του και κάνοντάς του τον χειρισμό Heimlich, δηλαδή ειδικές κοιλιακές ωθήσεις, ο οποίος κι αποδείχτηκε σωτήριος.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από άτομο που έστειλε μήνυμα στην Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας, καθώς ενημερώθηκε από τους γονείς του παιδιού που έσωσε τον 13χρονο.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα γεγονός που συνέβη σήμερα στον τόπο μας με έναν μαθητή της 1ης τάξης του Γυμνασίου Αλιβερίου.

Απόψε το βράδυ έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον γονέα που μου ανέφερε ενθουσιασμένος, ότι ο γιος του την ώρα που έτρωγαν γύρους με τους φίλους του σε κατάστημα στο Λιμάνι του Καράβου, ένα από τα παιδιά της παρέας έβαλε στο στόμα μια μεγάλη μπουκιά με αποτέλεσμα να του φράξει τον αεραγωγό και να μην μπορεί να πάρει ανάσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.