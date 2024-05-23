Τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν μια σειρά από διαδικασίες άμεσα και εύκολα έχουν από σήμερα o αγροτικός κόσμος και φορείς του Δημοσίου με την προσθήκη πέντε νέων υπηρεσιών στο gov.gr.

Οι υπηρεσίες τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται πλέον μέσω του gov.gr είναι:

η δήλωση μηνιαίων αποθεμάτων ρυζιού, σιτηρών και ελαιούχων σπόρων ο επανέλεγχος βλαστικότητας αποθεμάτων πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά η δήλωση αποθεμάτων σπόρων προς σπορά η παρακολούθηση ανάλωσης πρώτων υλών λιπασμάτων η παρακολούθηση δειγματοληψιών - αναλύσεων λιπασμάτων και προϊόντων λίπανσης

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Οι πολίτες δείχνουν καθημερινά την εμπιστοσύνη τους στο gov.gr, επιλέγοντάς το για τις αλληλεπιδράσεις τους με τις υπηρεσίες σε κάθε τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Και στον αγροτικό τομέα στηρίζουμε εμπράκτως τον εκσυγχρονισμό των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων πολιτών και λειτουργών.

Σε πρόσφατη έρευνα, η δημιουργία του gov.gr αναδείχθηκε από τους πολίτες ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Μεταπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία οι πολίτες να εμπιστεύονται το ψηφιακό κράτος και να αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του στην οικοδόμηση της επόμενης μέρας της Ελλάδας. Γιατί αυτό συνεπάγεται ότι το επιθυμούν, το αποδέχονται και το στηρίζουν».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε: «Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα περνάει μέσα από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών για τις οποίες μέχρι σήμερα οι παραγωγοί ανάλωναν πολλές εργατοώρες.

Στόχος μας είναι ο αγρότης να βρίσκεται στους τόπους παραγωγής και όχι στα γκισέ των υπηρεσιών.

Η ψηφιοποίηση υπηρεσιών μέσα από το gov.gr προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και απλοποιεί διαδικασίες για τις οποίες οι παραγωγοί κατανάλωναν μέχρι σήμερα χρόνο. Η συνεργασία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής διακυβέρνησης, ανοίγει νέους δρόμους για τους αγρότες μας.

Η ψηφιοποίηση, ωστόσο, υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έχει κι άλλους τομείς εφαρμογής. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως τον ΕΛΓΑ του οποίου η ψηφιοποίηση προχωρεί ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες με ταχύτερο, πιο διαφανή και πιο δίκαιο τρόπο».

Πηγή: skai.gr

