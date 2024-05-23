Την πλήρωση 40 θέσεων -με επιλογή- στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού (Σ.Δ.Π.) με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και 8 θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση (Ε.Π.Σ.), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης του τμήματος Ναυτικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2025-2026 και 2026-2027, προκήρυξε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων( ΣΝΔ).

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kosmitia@hna.gr, αποκλειστικά εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή την 17/06/2024 και ώρα 15:00 μ.μ..

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι-ες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 στα τηλέφωνα: 210-4581622 & 210-4581309, στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. www.hna.gr και στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν. www.hellenicnavy.gr.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

