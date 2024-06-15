Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ουκρανία, η συνάντηση του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Συναντήθηκα με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σας ευχαριστούμε για την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ουκρανίας, ειδικά στο θέμα της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας και της ανταλλαγής αιχμαλώτων» τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανακοίνωσή του.

«Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για ειρήνη και βοήθεια για τους Ουκρανούς που υπέφεραν ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς» σημειώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες του Παναγιωτάτου για την προώθηση της ανάπτυξης και ενίσχυσης της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία και τον διάλογο με τους κληρικούς των χωρών του κόσμου και τις χώρες - εταίρους για το θέμα αυτό» τονίζει.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί "μια δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατό", κατά την έναρξη της πρώτης συνόδου κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξάγεται στην Ελβετία, χωρίς όμως τη Ρωσία και την Κίνα.

"Όλα όσα συμφωνηθούν (σε αυτήν τη σύνοδο) θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της ειρήνης την οποία έχουμε όλοι ανάγκη", είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: "Θα δούμε να γράφεται Ιστορία στη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής".

Περίπου 90 χώρες συμμετέχουν όμως αυτή η σύνοδος κορυφής έχει περιορισμένες φιλοδοξίες αφού απουσιάζουν η Ρωσία και η Κίνα. "Μαζί, κάνουμε το πρώτο βήμα προς μια δίκαιη ειρήνη", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως "ο κόσμος είναι πιο ισχυρός" από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

