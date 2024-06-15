Ρωσία: Αναφορές για ισχυρή έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου - Δείτε βίντεο

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν το Σάββατο για μια ισχυρή έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου στη ρωσική πόλη Σαράτοφ.

Μια στήλη φωτιάς και καπνού υψωνόταν πάνω από την εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου στο Σαράτοφ όπως δείχνουν τα πλάνα, ενώ ο καπνός φαίνεται πολλά χιλιόμετρα γύρω από την περιοχή. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την αιτία της ισχυρής έκρηξης.

New footage of a fire at a gas pipeline near Saratov, Russia. https://t.co/U9WfKoaTbD pic.twitter.com/AEQioCtZ5x — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 15, 2024

Russian media report about powerful explosion at a gas storage facility in the Russian city of Saratov.



A column of fire is rising above the gas storage facility, the smoke can be seen many kilometers around. There is no official information on the cause of the fire, but locals… pic.twitter.com/EDPxHCb1Dm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 15, 2024

Πηγή: skai.gr

