Ρωσία: Αναφορές για ισχυρή έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου - Δείτε βίντεο

Μια στήλη φωτιάς και καπνού υψωνόταν πάνω από την εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου στο Σαράτοφ 

Σαράτοφ

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν το Σάββατο για μια ισχυρή έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου στη ρωσική πόλη Σαράτοφ.

Μια στήλη φωτιάς και καπνού υψωνόταν πάνω από την εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου στο Σαράτοφ όπως δείχνουν τα πλάνα, ενώ ο καπνός φαίνεται πολλά χιλιόμετρα γύρω από την περιοχή. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την αιτία της ισχυρής έκρηξης. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Φυσικό Αέριο αγωγός Έκρηξη
