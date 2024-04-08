Υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και τον υφυπουργό Εργασίας, Πάνο Τσακλόγλου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία αυξάνονται κατά 50% οι αμοιβές των ιατρών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς και των γραμματέων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η πρώτη φορά που δίνεται αύξηση στις αμοιβές των ιατρών από τότε που συστάθηκαν τα ΚΕΠΑ το 2011.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα ποσά, μετά την αύξηση, προσαυξάνονται κατά τρία ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξετάζοντος ιατρού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ και την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υπεγράφη πρόσφατα ΚΥΑ, με την οποία θα προκηρυχθούν νέες θέσεις ιατρών, υπερδιπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τους, αλλά και προσθέτοντας νέες ειδικότητες.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε τα εξής: «Για πρώτη φορά, ενισχύουμε το προσωπικό των ΚΕΠΑ 13 χρόνια, μετά τη σύστασή τους. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν μόνο 500 ιατροί στα ΚΕΠΑ. Ο περιορισμένος αριθμός τους σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που περιμένουν να περάσουν από την Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να καθυστερεί η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας. Με σκοπό τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, αυξάνουμε κατά 50% την αμοιβή των ιατρών των ΚΕΠΑ, ώστε να καταφέρουμε να αυξήσουμε και τη συμμετοχή τους. Για την κυβέρνησή μας, αλλά και για εμένα προσωπικά, που και ως υφυπουργός Εργασίας ασχολήθηκα εντατικά με την αναπηρία, σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Να τους διασφαλίζουμε την ίση συμμετοχή στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και, φυσικά, ποιότητα ζωής τόσο στους ίδιους, όσο και στις οικογένειές τους. Με μία σειρά από παρεμβάσεις, συνεχίζουμε να σπάμε τον φαύλο κύκλο του κοινωνικού αποκλεισμού. Είμαστε δίπλα σε όλες και όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, υπογράμμισε: «Σήμερα κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία, αναβαθμίζοντας και ενισχύοντας τον ρόλο των ΚΕΠΑ, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης, η οποία γίνεται πλέον ψηφιακά με μία αίτηση και καταλήγει στην έκδοση μίας ενιαίας γνωμάτευσης, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις παροχές, συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, οικονομικές, κοινωνικές και διευκολύνσεις των ατόμων με αναπηρία. Παρά τη δεδομένη πρόοδο και στη διαδικασία και στους χρόνους, υπάρχουν ζητήματα καθυστέρησης των ραντεβού, καθώς μόλις 500 ιατροί υπηρετούν σήμερα τα ΚΕΠΑ. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, συγκροτήσαμε και εκσυγχρονίσαμε το Ειδικό Σώμα Ιατρών με υπερδιπλασιασμό του αριθμού των ιατρών από 500 σε 1.200, με νέες ειδικότητες ιατρών, που θα υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο ψηφιακό μητρώο, το οποίο θα μειώσει τους χρόνους αναμονής. Σήμερα, ολοκληρώνουμε το έργο μας, αυξάνοντας τις αμοιβές των ιατρών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες πιστοποίησης και να μειωθούν στο ελάχιστο οι χρόνοι ανταπόκρισης στα αιτήματα πιστοποίησης και στις κατ΄ οίκον αξιολογήσεις. Οι νέες δράσεις οι οποίες υλοποιούνται, έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων κάθε ασθενούς αποτελεί πάντα την πυξίδα των πολιτικών μας. Στόχος μας είναι η διαδικασία της πιστοποίησης αναπηρίας να μπορεί να επιτελεί τον σκοπό της άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία για τους ασθενείς και, κυρίως, χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.