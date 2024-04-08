Στην προσαγωγή και σύλληψη 46χρονου καθηγητή Λυκείου της Αλεξανδρούπολης προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές Αρχές μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός φέρεται να την ακολουθούσε στους χώρους του σχολείου με απειλητική διάθεση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η ανήλικη απευθύνθηκε στη διευθύντρια του Λυκείου και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές οι οποίες μετέβησαν στο σχολείο και προχώρησαν στην προσαγωγή και σύλληψη του καθηγητή.

Ο εκπαιδευτικός -ο οποίος προσήλθε σήμερα στον χώρο εργασίας του ενώ ήταν σε άδεια - συνελήφθη ως κατηγορούμενος για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας (σ.σ. του εκπαιδευτικού ιδρύματος), απειλή και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας καθώς σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η ανήλικη φέρεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάρτιο του 2024 προσέβαλε και τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

