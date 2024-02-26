Ομάδα νεαρών ξυλοκόπησε άγρια δύο άνδρες στο κέντρο της Λάρισας

Άγρια επίθεση από ομάδα νεαρών δέχτηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρισας, δύο άνδρες.

Ο ένας εκ των δύο δέχθηκε βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ γύρω του κάποιοι παρακολουθούσαν με απάθεια, μεταξύ αυτών και ένα έφηβο κορίτσι. Σύμφωνα με το onlarissa.gr η μανία ήταν τέτοια που τον σηκώσαν στον αέρα και τον πέταξαν με δύναμη πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Δευτερόλεπτα μετά, άτομο από την παρέα γρονθοκοπεί χωρίς καμία αφορμή ή πρόκληση και τον φίλο του θύματος που παρακολουθούσε σοκαρισμένος τα γεγονότα.

Στο τέλος το θύμα έπεσε κάτω αιμορραγώντας και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκε η δέουσα ιατρική βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.