Κηδεία Μπάμπη Κούτσικου: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον 31χρονο

Φίλοι, συγγενείς αλλά και απλός κόσμος που συμμετείχε στις έρευνες το προηγούμενο διάστημα έφτασαν στο ναό με λουλούδια στα χέρια για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 31χρονο.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Μπάμπη έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη από τις δύο κόρες της και αδερφές του 31χρονου, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησαν να ψάχνουν σε βάλτους και σε χωράφια το αγαπημένο τους πρόσωπο.

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές κατά την άφιξη του φέρετρου στο χώρο της εκκλησίας με το πληθος να χειροκροτεί και τη μητέρα να σπαράζει «αχ παιδάκι μου».

Ο 31χρονος Μπάμπης εξαφανίστηκε από το Μεσολόγγι το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου 2024 και η σορός του εντοπίστηκε σε βαλτώδη περιοχή στην Ευαγγελίστρια, ύστερα από 18 ημέρες, στις 22 του ίδιου μήνα.

Με πληροφορίες από Messolongi Voice

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.