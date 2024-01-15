Τους 73.579 έφτασαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας το 2023, αυξημένοι κατά σχεδόν 13% σε σχέση με το 2022 (65.286).

Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, επιβλήθηκαν συνολικά 16.049 διοικητικές κυρώσεις έναντι 14.504 το 2022 και το χρηματικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 44.569.101 ευρώ, από 35.966.183 το 2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ιστορικό υψηλό των ελέγχων σε ετήσια βάση ουσιαστικά συμπίπτει με τον χρόνο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής από την 1η Φεβρουαρίου 2023.

«Η επίτευξη του αυξημένου αριθμού ελέγχων τη χρονιά που πέρασε αναδεικνύει την προσήλωση των επιθεωρητών στο έργο τους, που είναι η τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας. Το έργο αυτό συμβάλλει στην προστασία του αδύναμου, που είναι τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης, ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια του νόμου και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όσων παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Η νέα χρονιά μας βρίσκει με νέα τεχνολογικά εργαλεία, με αποφασιστικότητα και με υπερηφάνεια για το έργο που επιτελούμε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

