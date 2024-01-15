Συνέχεια στο θέμα των δύο αστυνομικών στην Κω που έκλεισαν λακούβα στη μέση του δρόμου και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένορκοι διοικητική εξέταση δίνει ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος σε ανάρτησή του υπονοεί ότι το περιστατικό ήταν στημένο και δίνει στη δημοσιόττηα ενεργ΄'η σύμβαση συντήρησης που έχει η Περιφέρεια με εργολήπτη.

Η ανάρτηση του κ. Χατζημάρκου:

«Δεν υπάρχουν Α' και Β' κατηγορίας εργαζόμενοι και όλοι αξίζουν τον σεβασμό μας. Και βέβαια και οι δικοί μας εργαζόμενοι εμπίπτουν σε αυτή την θεμελιώδη αρχή. Οι οποίοι δεν προσλήφθηκαν ως σάκος του μπόξ ή εκτόνωσης. Οι συνεργάτες μας, λοιπόν, θα ήταν υπόλογοι αν είχαν αδιαφορήσει ή δεν είχαν πράξει το παραμικρό για το ζήτημα της επικαιρότητας, την επίμαχη λακούβα του οδικού δικτύου της Κω.

Με σύμβαση που προβλέπει και περιγράφει με σαφήνεια πρόληψη και θεραπεία, φρόντισαν να έχουν συνεχή δυνατότητα παρέμβασης στα ζητήματα του οδικού δικτύου.

Παρουσιάζω λοιπόν σήμερα την ενεργή σύμβαση με τεχνική εταιρεία μέσω της οποίας οι συνεργάτες μας έκαναν με πληρότητα την δουλειά τους και στην Κω, όπου είχαμε το περιστατικό με τον Αστυνομικό που έκανε την παρέμβαση στο οδικό δίκτυο που κάνει τώρα τον γύρο του διαδικτύου.

Η συγκεκριμένη σύμβαση είναι σε ισχύ, είναι αντικείμενο μελέτης και εργασίας των δικών μας δημόσιων λειτουργών και η υπεράσπιση τους από εμένα δεν γίνεται για να αποφύγω εγώ το ο,τιδήποτε, άλλωστε προθύμως αναλαμβάνω την ευθύνη μου, αλλά για να περιγράψω δημόσια ότι ενώ ο στόχος όλων των επιθέσεων είμαστε εμείς, τα πολιτικά πρόσωπα εννοώ, οι νομικές συνέπειες βαρύνουν τους συνεργάτες μας, γιατί έτσι προβλέπει η νομοθεσία μας. Μέσω αυτής της σύμβασης μπόρεσαν οι, "γνωστοί πλέον για την ανικανότητα τους", συνεργάτες μας να παρέμβουν την ίδια ημέρα που έλαβαν ενημέρωση απο την Αστυνομία, και να κλείσουν με άσφαλτο την επίμαχη λακούβα. Λειτουργεί η σύμβαση με τρόπο άριστο; Η απάντηση είναι όχι και για αυτό τον λόγο, πάλι αυτοί οι "ανίκανοι" συνεργάτες μας, έχουν κινήσει την διαδικασία συμμόρφωσης προς τον ανάδοχο, διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη της και στην έκπτωση του. Όλα όσα η νομοθεσία μας, που είναι και το μόνο πλαίσιο λειτουργίας, ορίζει, έχουν γίνει.

Αν λοιπόν ο Αστυνομικός που έκανε την παρέμβαση στο οδικό δίκτυο χωρίς την λήψη οποιουδήποτε, έστω και στοιχειώδους, μέσου οδικής ασφάλειας και σήμανσης όπως όφειλε και όπως προκύπτει από το βίντεο που έδωσαν στην κυκλοφορία, έπεφτε ο ίδιος θύμα ή προκαλούσε ατύχημα, στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα βρισκόταν οι συνεργάτες μας δημόσιοι λειτουργοί.

Τώρα πως μου πέρασε απο το μυαλό ότι για να λειτουργήσεις ως θεματοφύλακας σε θέματα οδικής ασφάλειας πρέπει να έχεις και κουλτούρα οδικής ασφάλειας, ε αυτό είναι ανεξήγητο.

Τώρα, που το διαδίκτυο πήρε φωτιά, καταλαβαίνουν και οι πλέον ανυποψίαστοι τι εννοούσαν οι συνεργάτες μου όταν μου έλεγαν να μην προβώ στην ανάρτηση που προκάλεσε την οργή της μόνιμα θυμωμένης διαδικτυακής κοινότητας. Όμως, αυτό θα ήταν υποταγή στην απειλή και παράδοση στις ορέξεις αυτής της αχόρταγης ανθρωποφαγίας.

Ήξερα πολύ καλά τι θα "τραβούσα" στο διαδίκτυο αλλά δεν προτίθεμαι να ζω εκβιαζόμενος. Όπως δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να αφήσω ανυπεράσπιστους συνεργάτες που κάνουν την δουλειά τους με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και με σεβασμό και στους λοιπούς δημόσιους λειτουργούς.

ΥΓ: Ας μας συγχωρέσουν οι κάτοικοι των αστικών κέντρων γιατί ως επαρχιώτες έχουμε φτωχότερες εικόνες και δεν έχουμε συνηθίσει στην σύμπτωση που φέρνει μια λακούβα, ένα φτυάρι, ένα περιπολικό, ένα καρότσι οικοδομής, μια γεμάτη μπετονιέρα και μια κάμερα, να συναντώνται τυχαία.»

