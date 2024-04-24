Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Τετάρτη 24/4 Απριλίου το Καλάθι του Πάσχα, το οποίο καλείται να δώσει λύση στις αυξημένες τιμές των πασχαλινών προϊόντων.

Το μέτρο πρόκειται να έχει διάρκεια μέχρι και τις 4 Μαΐου 2024 ενώ σε ισχύ έως τις 4 Μαΐου βρίσκεται και το «Καλάθι της Σαρακοστής».

Αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε να αποτελέσει μία επιπλέον διέξοδο για τους καταναλωτές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Στηρίζουμε εμπράκτως τα νοικοκυριά ώστε κάθε οικογενειακό τραπέζι να γεμίσει με τα απαραίτητα αγαθά σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές. Πρωτοβουλίες όπως το «Καλάθι του Πάσχα» αυξάνουν και τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων πώλησης τροφίμων προς όφελος των καταναλωτών. Με το «Καλάθι των Νονών» βοηθάμε ουσιαστικά τους νονούς και τους γονείς να αγοράσουν ποιοτικά παιχνίδια σε προσιτές τιμές, ώστε να κάνουν χαρούμενα όλα τα παιδιά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η βοήθεια και η ανακούφιση όλων των συμπολιτών μας, ιδιαιτέρως των πιο ευάλωτων».

Στο «Καλάθι του Πάσχα» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

Αρνί

Κατσίκι

Τσουρέκι

Πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα

Επίσης, στο «Καλάθι των Νονών» που ισχύει από την περασμένη Δευτέρα, εντάσσονται 12 κατηγορίες προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές που είναι νονοί ή γονείς μικρών παιδιών να κάνουν οικονομικότερες αγορές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

Πασχαλινές λαμπάδες - παιχνίδια

Επιτραπέζια / Παζλ

Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

Βρεφικά παιχνίδια

Φιγούρες δράσης

Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

Οχήματα - Τηλεκατευθυνόμενα

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

Λούτρινα

Μουσικά παιχνίδια

Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα (προαιρετικά).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.