Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφειας λόγω σύγκρουσης που σημειώθηκε νωρίτερα δύο φορτηγών με ένα ΙΧ

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν ωστόσο παραμένει το μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης:

στην κάθοδο της Κηφισού απί την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια

στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω έργων,

στη Σταδίου

στην κάθοδο της Λ. Αλεξάνδρας κατά μήκος του Πεδίον του Άρεως

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.