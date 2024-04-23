Κρήτη: Έτσι έγινε η ληστεία στο κατάστημα ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο

Σχεδόν 15 ημέρες χρειάστηκαν για να φθάσουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου στην εξιχνίαση της ληστείας σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, οπότε και οι δράστες που είχαν στήσει καρτέρι, επιτέθηκαν στην 27χρονη υπάλληλο κατά την στιγμή που αποχωρούσε από το κατάστημα με τις εισπράξεις της εβδομάδας.

Αστυνομικοί είχαν «σαρώσει» σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή προκειμένου να βρουν αξιοποιήσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας και τελικά κατάφεραν να συνθέσουν κομμάτι-κομμάτι τη διαδρομή των ληστών αλλά και τις κινήσεις τους πριν τη ληστεία αλλά και κατά τη διαφυγή τους.

Τρεις είναι οι φερόμενοι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στους δύο αποδίδεται ρόλος φυσικού αυτουργού, ενώ στον τρίτο αποδίδεται ότι παρείχε κρίσιμη συνδρομή σε επίπεδο πληροφόρησης για το πώς και πότε να κινηθούν οι δύο φυσικοί αυτουργοί.

Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ένας 38χρονος κρητικός, ο οποίος έχει συλληφθεί, και ένας 27χρονος Αλβανός, ο οποίος διαφεύγει.

Το τρίτο πρόσωπο, αυτό που φέρεται να βρέθηκε στα μετόπισθεν αλλά είχε ενεργό ρόλο σε άλλα στάδια, είναι ένας 34χρονος κρητικός που επίσης έχει συλληφθεί.

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το ότι - όπως προκύπτει - ο 34χρονος που φέρεται να έδωσε καίριες πληροφορίες για τον τρόπο εκτέλεσης της ληστείας, παρέλαβε από το Γάζι τα άλλα δύο άτομα και μάλιστα με Porsche Cayenne, που ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο. Με αυτό το όχημα έκαναν και "αυτοψία" στο σημείο όπου βρίσκεται το πρακτορείο, όπου διαπράχθηκε κατόπιν η ληστεία.

Με βάση τα στοιχεία που εξετάστηκαν από τις Αρχές, τόσο αφετηρία όσο και σημείο επιστροφής των ληστών ήταν το Γάζι (συγκεκριμένος δρόμος - αδιέξοδο), από όπου παρελήφθησαν οι ληστές και κατόπιν επέστρεψαν με κλεμμένο δίκυκλο, το οποίο εγκατέλειψαν και πεζή κινήθηκαν στην περιοχή του Γαζίου όπου συνάντησαν τον συνεργό τους.

