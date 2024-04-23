Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο τηλεπαρουσιαστής που κατηγορείται για υποθέσεις εκβιασμού

Ελεύθερος αφέθηκε ο 56χρονος τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος φέρεται πως απαιτούσε χρήματα για λογαριασμό 39χρονου πρώην μάνατζερ μοντέλων και τηλεοπτικού πωλητή, στη Θεσσαλονίκη. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε την σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης λόγω απουσίας του μάρτυρα κατηγορίας. Στη συνέχεια ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου.

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος των δύο εμπλεκομένων (τηλεπαρουσιαστή και πρώην μάνατζερ μοντέλων) και ενός ακόμη αγνώστου προσώπου.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Ο πρώτος κατηγορούμενος που συνελήφθη, το Σάββατο, στο πλαίσιο του αυτοφώρου παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του, ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η υπόθεση. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αλλά διατήρησε την κράτηση του ύστερα από ανάλογη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, προηγήθηκαν οι καταγγελίες ενός 44χρονου τραγουδιστή οποίος ανέφερε στην αστυνομία ότι δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ιστοσελίδων και έντυπης εφημερίδας, τον εκβίαζε. Συγκεκριμένα επισήμανε ότι του ζήτησε περίπου 15.000 ευρώ για να αποσύρει σχετικά δημοσιεύματα όπου αναγράφονταν πως ο τραγουδιστής είναι παιδεραστής και ότι κακοποιούσε σεξουαλικά έναν 13χρονο, επί τρεις μήνες.

Στις 20 Απριλίου στην ίδια αστυνομική υπηρεσία μετέβη κι ένας 46χρονος άνδρας ο οποίος κατήγγειλε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος του ζητούσε εκβιαστικά να του καταβάλει 200.000 ευρώ για ανά αποσύρει ανάλογα δημοσιεύματα περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.

Ο πρώτος κατηγορούμενος ο οποίος παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος φέρεται πως τηλεφώνησε στον 36χρονο για να του ζητήσει μέρος των χρημάτων ύστερα από συνεννόηση με τον δεύτερο κατηγορούμενο. Κατά τη συνάντηση τους σε ξενοδοχείο της περιοχής αεροδρομίου συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

