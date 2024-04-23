Την κωδική ονομασία «Δαμόκλειος Σπάθη» είχε η επιχείρηση η οποία εξελίχθηκε χθες τα ξημερώματα από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους για τη σύλληψη των δεκάδων ατόμων σχετικά με τη δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναζητούνται ο «Ρουμάνος και άλλοι δύο άνδρες – 8 οι ηθικοί αυτουργοί των επεισοδίων από το 2019 μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, αυτό που κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς και αναζητούν, είναι ένας 36χρονος με το υποκοριστικό «Ρουμάνος» ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης και φέρεται να είναι ένας από τους 8 ηθικούς αυτουργούς των επεισοδίων και επιθέσεων στου Ρέντη που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία και συναυτουργία στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας του Γιώργου Λυγγερίδη. Επίσης, αναζητούνται 2 ακόμα άτομα που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί ένας άνδρας 31 ετών και άλλος ένας 33 ετών.

Πουλούσαν προστασία σε καντίνες – Έκαναν εμπόριο ναρκωτικών

Από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει πως υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα πέρα από τα οπαδικά. Όπως φαίνεται πολλοί από τους κατηγορουμένους, πουλούσαν προστασία σε καντίνες των γηπέδων και ναρκωτικά στις κερκίδες και έξω από αυτές. Μάλιστα βρέθηκαν πολλές ποσότητες χασίς και κοκαΐνης στα σπίτια των συλληφθέντων. Επιπλέον, τα εισιτήρια που λάμβαναν από τον σύλλογο τα περισσότερα τα πουλούσαν με «καπέλο» με υπερδιπλάσια τιμή. Υπάρχουν πολλοί ξυλοδαρμοί που δεν αφορούν οπαδικά κίνητρα, αλλά μεταξύ τους διαφορές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ειδικότερα, ο 36χρονος «Ρουμάνος» τον Απρίλιο του 2024 είχε επιτεθεί σε «ομοϊδεάτες», σε οπαδούς της ίδιας ομάδας πρώτα απ’ ’όλα επειδή θεωρούσε ότι είχαν ανοίξει το στόμα τους όσον αφορά της συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και για άλλες οικονομικές διαφορές.

Ένας 16χρονος στη «ομάδα κρούσης» - 25 άτομα ταυτοποιήθηκαν από τα καμένα ρούχα

Επιπροσθέτως, ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, φέρεται να ήταν ανάμεσα στα 20 άτομα της ομάδας κρούσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Μάλιστα, αποτυπώματά του και DNA είχαν βρεθεί στον εκτοξευτήρα της μοιραίας ναυτικής φωτοβολίδας.

Εικοσιπέντε ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν από τα καμένα ρούχα στις τουαλέτες.

3 τα ηγετικά στελέχη

Σημειώνεται ότι ένας 40χρονος, ο Ιωσήφ ή «Κοντος», ένας 31χρονος ο οποίος διαφεύγει, αλλά και ένας 38χρονος ο επονομαζόμενος «Ράμπο» που δολοφονήθηκε στον Κορυδαλλό ήταν τα ηγετικά στελέχη των στρατολογημένων χούλιγκαν. Ήταν οι «μεγάλοι» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία, οι οποίοι έδιναν εντολές στους «μικρούς», ηλικίας 16-24 ετών, προκειμένου να συμμετέχουν σε επεισόδια και επιθέσεις. Επιπλέον, 40 άτομα ήταν οι συνεργαζόμενοι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, ήδη από την πρώτη περίοδο των ερευνών μετά τη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού τα στελέχη της Ασφάλειας, είχαν πει ότι κάποια πρόσωπα θα μπουν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Αυτό που προκύπτει τώρα, είναι ότι 3 άτομα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δώσει μια σειρά από καταθέσεις στους αστυνομικούς, περιγράφοντας με λεπτομέρεια τόσο την ιεραρχία, όσο και τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Από ποιον έπαιρναν εντολές, σε ποιον τις διαβίβαζαν και ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες προέβαιναν κατόπιν των εντολών που λάμβαναν.

Με βάση τη δικογραφία, η δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης πάει πίσω το 2019 και σε αυτό το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, τους αποδίδονται κατηγορίες για εκρήξεις, εμπρησμούς, η ανθρωποκτονία του 31χρονου αστυνομικού, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διάφορες παραβάσεις του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών που είναι συναφείς κατηγορίες με την πρόκληση επεισοδίων στα γήπεδα και έξω από αυτά.

Στα δικαστήρια Ευελπίδων οι συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς το πρωί οι δεκάδες συλληφθέντες βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.