του Μάκη Συνοδινού

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης με ναυτική φωτοβολίδα που δέχτηκε ο αρχιφύλακας Γιώργος Λυγγερίδης στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Μετά από 4 μήνες εκτεταμένης έρευνας της ασφαλείας Αττικής που διεξήχθη κάτω υπό άκρα μυστικότητα και μια επιχείρηση «σκούπα», η οποία πραγματοποιήθηκε εχτές και περιελάμβανε έρευνες σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους φόρεσαν χειροπέδες σε 60 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης. οι οποίοι φέρονται να τελούσαν κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις τουλάχιστον από το 2019.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι περισσότερες από 3000 σελίδες, περιλαμβάνει μαρτυρίες, βίντεο, ευρήματα - πειστήρια που αφορούν και αλλά περιστατικά οπαδικής βίας πέραν της δολοφονικής επίθεσης του 31χρονου αστυνομικού, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι 158.

Συγκεκριμένα -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές- κάποιοι εκ των συλληφθέντων φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια στους αγώνες Βόλος-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Άρης και Πας Γιάννενα-Ολυμπιακός.

Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντήσουν οι Αρχές είναι ποιος ή ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης στου Ρέντη που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Λυγγερίδη.

Τρία άτομα «κλειδιά» είναι αυτά που οι Αρχές πιστεύουν πως «οπλίζαν» τα χέρια των χούλιγκαν. Ο «αρχηγός» συνδέσμου οργανωμένων οπαδών, ο «Ρουμάνος» και ο μάνατζερ πολύ γνωστού τράπερ ο οποίος και τον Δεκέμβριο του 2023 είχε μπει στο κάδρο των υπόπτων.

Οι αστυνομικοί ωστόσο από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει είναι σίγουροι πως και οι 3 ανήκουν σε αρχηγικούς κομβικούς ρόλους ενώ ανάμεσα στους υπόλοιπους συλληφθέντες υπάρχουν οι «υπαρχηγοί» καθώς και οι «στρατολόγοι» οι οποίοι είχαν αποστολή να «ψαρεύουν» νεαρούς από τους συνδέσμους και να τους εντάσσουν στους «στρατούς» των χούλιγκαν.

Dna από ρούχα, μαρτυρίες, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό αλλά κυρίως καταγεγραμμένες συνομιλίες που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προέκυψαν από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και δείχνουν τον κυνικό τρόπο των κατηγορουμένων ως προς το τι έλεγαν τηλεφωνικά μετά την επίθεση με φωτοβολίδες και μολότοφ στη διμοιρία στου Ρέντη αλλά και σε άλλα σοβαρά επεισόδια σε αγώνες, καίνε τους κατηγορούμενους που σήμερα θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Tην είδηση των συλλήψεων έμαθαν οι γονείς και η αδερφή του άτυχου αρχιφύλακα σε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του και κυριολεκτικά έπεσαν στην αγκαλιά των αντρών της διμοιρίας που υπηρετούσε ο 31χρονος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό» και συμμετείχαν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστικών φορέων αλλά και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος στην ομιλία του διαβεβαίωσε τον πατέρα του Γιώργου Λυγερίδη, ότι δεν θα μείνουν μόνοι τους, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την πανελλήνια ομοσπονδία αστυνομικών υπαλλήλων, θα υπάρξει μετά από πολλά χρόνια, επανεξέταση του πλέγματος προστασίας και υποστήριξης -ηθικής και οικονομικής- των θυμάτων της βίας και της τρομοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.