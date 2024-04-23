Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Πάρο

Οριοθετήθηκε, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην Πάρο επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς - Νάουσας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.30 το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή Έλητας Πάρου σε χορτολιβαδική έκταση, κοντά σε κατοικίες και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Ακόμη, στο σημείο συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πυργάκι Παροικιάς, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Παραλία Παροικιάς λόγω της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

