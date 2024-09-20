Καθηγητής Πανεπιστημίου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 17 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος από Δικαστήριο της Βόρειας Ελλάδας για παράβαση καθήκοντος και απόπειρα εκβίασης (κατ' εξακολούθηση).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αξίωνε από ερευνητές που συμμετείχαν σε πανεπιστημιακά προγράμματα, τα οποία επέβλεπε ο ίδιος, την καταβολή τμήματος των μηνιαίων απολαβών τους από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ιδρύματος, διαφορετικά απειλούσε ότι θα «μπλοκάρει» την εκτέλεση των πληρωμών τους ή ότι θα τους διαγράψει από τα προγράμματα. Όπως περιγράφεται στο ίδιο κατηγορητήριο, τα ποσά που ζητούσε κυμαίνονταν από 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως, για αμοιβαίες που δεν ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ, κατά το ίδιο διάστημα.

Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες μετά από καταγγελίες που έκαναν οι ερευνητές, οι οποίοι, είτε βρίσκονταν σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, είτε εκπονούσαν τη διδακτορική τους διατριβή. «Με απείλησε ότι θα μεσολαβήσει για να επιστρέψω τέσσερις μισθούς που είχα λάβει εάν δεν του έδινα 300 από τα 720 ευρώ που έπαιρνα κάθε μήνα», ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους καταγγέλλοντες.

Για «συνωμοσία και ασύστολα ψεύδη» έκανε λόγο στην απολογία του ο κατηγορούμενος πανεπιστημιακός. «Δεν ζήτησα χρήματα. Παραφράστηκε αυτό που τους είπα πως "εάν δεν παραχθεί έργο πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα". Τους δυο πρώτους μήνες έδωσα ευκαιρίες, μετά καθυστέρησα την υπογραφή, αλλά ως μοχλό πίεσης για να αποδώσουν στη δουλειά τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Την ενοχή του ζήτησε προηγουμένως και η εισαγγελέας της έδρας η οποία ανέφερε ότι η ακαδημαϊκή καριέρα των ερευνητών εξαρτάτο από τον κατηγορούμενο που τους αξιολογούσε. «Δεν υπέκυψε κανένας στις ορέξεις του, στις πιέσεις του», σημείωσε για τους καταγγέλλοντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

