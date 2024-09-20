Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα μια πρόταση νόμου με την οποία οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές θα έχουν στη διάθεσή τους τον ίδιο αριθμό πρακτόρων για την προστασία τους με τον εν ενεργεία πρόεδρο.

Το νομοσχέδιο είχε υποβληθεί τον Ιούλιο από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας. Σήμερα, πέντε ημέρες μετά τη δεύτερη απόπειρα σε βάρος του, το κείμενο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την προστασία των πολιτικών, θα πρέπει «να εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια για να καθορίζει τον αριθμό των αναγκαίων πρακτόρων για την προστασία των προέδρων, των αντιπροέδρων, των κυριότερων υποψηφίων για την προεδρία και την αντιπροεδρία», αναφέρεται στο κείμενο αυτό.

Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή, το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί και από τη Γερουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.