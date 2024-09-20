Χαμάς: «Ωμή κλιμάκωση» το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, που συγκρούεται με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε σήμερα το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, από το οποίο σκοτώθηκε Ιμπραχίμ Ακίλ, ο επικεφαλής μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

Η Χαμάς «καταδικάζει τη βίαιη και τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η αεροπορία του σιωνιστή εχθρού στα νότια προάστια της Βηρυτού», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ωμή κλιμάκωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.