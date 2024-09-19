Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από το Φαράγγι της Σαμαριάς και δείχνουν την ορμητικότητα με την οποία ένα χωμάτινο ποτάμι πέφτει μπροστά από το γκρουπ έπειτα από έντονη νεροποντή και είχε ως αποτέλεσμα μια 35χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Τα βίντεο αναρτήθηκαν στα social media και στο ένα φαίνεται ένας χωμάτινος καταρράκτης να «σκάει» με ορμή, στο σημείο όπου βρισκόταν την ώρα εκείνη το γκρουπ. Οι περιπατητές στέκονται τρομαγμένοι σε σημείο κοντά στο καταφύγιο, για να αποφύγουν τις πέτρες και το χώμα.

Στο δεύτερο βίντεο φαίνονται οι τουρίστες εγκλωβισμένοι σε ένα σημείο καθώς περνάνε από μπροστά τους τα ορμητικά νερά με φερτά υλικά.

«Η ημέρα ξεκίνησε ωραία στο Φαράγγι Σαμαριάς και ολοκληρώθηκε με κεραυνούς, αστραπές και κατολισθήσεις στα τελευταία 5 χιλιόμετρα», έγραψε σε ανάρτησή της η τουρίστρια, η οποία δεν ήταν στο γκρουπ των περιπατητών με την 35χρονη που έχασε τη ζωή της.

Απεγκλωβίστηκαν και οι τελευταίοι τουρίστες

Απεγκλωβίστηκαν και οι τελευταίοι 10 τουρίστες που είχαν απομείνει στο φαράγγι της Σαμαριάς, μετά την τραγωδία της Τετάρτης και μάλιστα είχαν διανυκτερεύσει εκεί.

Οι 10 τουρίστες έκαναν ανάποδα τη διαδρομή και το μεσημέρι της Πέμπτης, βγήκαν πίσω στο Ξυλόσκαλο.

«Δέκα άτομα που παρέμεναν στον παλιό οικισμό Σαμαριάς βγήκαν από το φαράγγι. Οι άνθρωποι φιλοξενήθηκαν από τους φύλακες του δρυμού και ήρθαν στο Ξυλόσκαλο για να φύγουν. Έμειναν εκεί για λόγους ασφαλείας, γιατί είχαν καθυστερήσει στο μονοπάτι και έμειναν εκεί, διότι διαφορετικά θα ήταν όλο το απόγευμα στο μονοπάτι και θα κινδύνευαν και οι εργαζόμενοι και εκείνοι. Εμείς εν μέρει αποκρύψαμε αυτό που είχε συμβεί, για να περάσουν ένα βράδυ πιο ήρεμο. Δεν τους το είπαμε εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο zarpanews.gr ο Αλκιβιάδης Πενταράκης, εκπρόσωπος εργαζομένων στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

«Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση για την κακοκαιρία από καμιά υπηρεσία. Είδαμε το φαινόμενο την τελευταία στιγμή και είχαν ήδη μπει 1071 άτομα στο φαράγγι. Προσπαθήσαμε να είναι ασφαλείες. Δυστυχώς όμως μια πέτρα που έπεσε από ψηλά έφερε το τραγικό αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης έλλειψη γιατρού στην Αγία Ρουμέλη. Υπήρχε ένας γιατρός τουρίστας εκεί, αλλά η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη και η Γερμανίδα πέθανε», προσέθεσε ακόμα.

