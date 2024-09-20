Το παρασκήνιο για 4η Belharra: Πότε αποφασίστηκε η απόκτησή της

Την προμήθεια και τέταρτης φρεγάτας τύπου Belharra, εξήγγειλε από τα ναυπηγεία του Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας χθες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αυτής της νέας αγοράς εκ μέρους της Ελλάδας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο που προηγήθηκε της απόφασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου.

Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε να βρεθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού μέσω της απόκτησης της τέταρτης Belharra.

Επιπλέον, πάρθηκε απόφαση για μερικό εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ ώστε να εξοικονομηθούν έτσι τα χρήματα για την απόκτηση της Belharra.

Το κόστος της απόκτησης της νέας φρεγάτας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν, καθώς τις αγοράζουμε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο, τιμή «κλειδωμένη» από το 2021.

Σε κάθε περίπτωση η πραγματική τους τιμή σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη ένεκα της ανατίμησης όλων των πρώτων υλών.

Σημειώνεται πως στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε ακόμη ο εκσυγχρονισμός των πυραυλακάτων Vosper αλλά και το πρόγραμμα των νέων υποβρυχίων.

Πηγή: skai.gr

