Μια σοβαρή καταγγελία με θύμα ένα δεκάχρονο κορίτσι στη Χαλκιδική που βρέθηκε στο επίκεντρο των νέων μέτρων του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων, στα σχολεία είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποφάσισε να διώξει από το σχολείο, τα Σήμαντρα Χαλκιδικής, τη 10χρονη μαθήτρια για να μην δημιουργήσει δεύτερο τμήμα στην Ε’ τάξη του Δημοτικού.

Τώρα το κορίτσι καλείται να φοιτήσει σε σχολείο διπλανού χωριού και συγκεκριμένα στην Πορταριά, το οποίο όπως καταγγέλλει η οικογένειας της είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμβεί αυτό.

Η καταγγελία

Ο πατέρας της 10χρονης σημειώνει ότι την επόμενη μέρα μετά τον αγιασμό, η Διευθύντρια τους ενημέρωσε ότι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έδωσε εντολή το παιδί να πάει σχολείο στην Πορταριά, επειδή το τμήμα της Ε’ Τάξης έχει 26 παιδιά και δεν μπορεί να σπάσει την τάξη. «Εγώ τους είπα ότι θέλω να κρατήσετε το παιδί να ξεκινήσει μαθήματα. Θέλω το παιδί να σπουδάσει όχι να κάνει βόλτες. Μετά καλέσανε την αστυνομία για να βγάλει το παιδί μου έξω από το χώρο του σχολείου. Το παιδί τρόμαξε και άρχισε να κλαίει», καταγγέλλει ο πατέρας.

«Το παιδί τρόμαξε και άρχισε να κλαίει. Για να μην κλαίει το παιδί και για να απομακρυνθεί η αστυνομία, ώστε να μην φοβηθούν και τα παιδιά, πήραμε το παιδί και φύγαμε. Αναγκάστηκα να πάρω το παιδί μου στη δουλειά εκείνη την ημέρα, γιατί η σύζυγος μου είχε πάει στα Μουδανιά να ολοκληρώσει την εγγραφή του άλλου μας παιδιού στην Α’ Λυκείου στο σχολείο των Μουδανιών» δηλώνει ο πατέρας της 10χρονης και συμπληρώνει «τώρα αναγκάζομαι να φεύγω από τη δουλειά για να πηγαίνω κάθε πρωί το παιδί μου στο σχολείο της Πορταριάς 8 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ούτε μπορώ να στέλνω το παιδί μου με το λεωφορείο. Ποιος γονέας θα άφηνε 10 χρονών παιδί να πάει με το λεωφορείο μόνο του, χωρίς συνοδό; Ζητάω το παιδί να επιστρέψει στο σχολείο του χωριού που μένουμε ή να εξασφαλιστεί η μεταφορά του με ευθύνη του κράτους. Και ευχαριστώ όσους με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια».

Καταγγέλλοντας αυτή την πολιτική, χθες Τετάρτη, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής προκήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στη 1 το μεσημέρι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

