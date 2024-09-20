Financial Times: «Ενδιαφέρον σαουδαραβικού fund για μετοχές της Euroleague»

Την εμπλοκή τους στην Ευρωλίγκα διεκδικούν οι Σαουδάραβες, σύμφωνα με τους έγκυρους «Financial Times».

Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως η SURJ Sports Investment, εταιρεία αθλητικών επενδύσεων που ανήκει το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, θεωρείται φαβορί για την αγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αξίας 1 δις ευρώ.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να επενδύσει μαζί με τον όμιλο General Atlantic στην προσπάθειά του να αγοράσει ένα μερίδιο στην EuroLeague, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Αν και δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Μάλιστα, ο ανταγωνισμός των Σαουδαράβων είναι η εταιρεία επενδύσεων BC Partners από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία επίσης ψάχνει τρόπο να «διεισδύσει» στην Ευρωλίγκα και γενικότερα στον αθλητισμό.

