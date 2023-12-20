Με μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η καλλιτέχνης Γεωργίας Λαλέ τοποθετήθηκε για το «κατέβασμα» της ροζ σημαίας από το προξενείο της Νέας Υόρκης, μετά από παρέμβαση του ΥΠΕΞ Γεραπετρίτη για την απόσυρση του έργου τέχνης.

Η σημαία φιλοξενήθηκε από σεντόνια, δωρεά γυναικών που ζουν στην Ελλάδα, εντός του ελληνικού Γενικού Προξενείου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο έκθεσης της Γεωργίας Λαλέ, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και τα εγκλήματα με θύματα γυναίκες.

Στην ανάρτησή της, η Γεωργία Λαλέ δίνει την δική της απάντηση στον σάλο που προκλήθηκε, κάνοντας λόγο για «λογοκρισία» και τονίζοντας ότι «τα θύματα γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας είναι ήρωες της Ελλάδας και κάθε έθνους».

Παράλληλα, ευχαριστεί «όλους όσους υποστηρίζουν την τέχνη μου και το μήνυμά της. Και ιδιαίτερα την Πολιτιστική Επιτροπή και το προσωπικό του Ελληνικού Προξενείου της Νέας Υόρκης που πίστεψαν στο έργο μου και του έδωσαν βήμα».

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Τα έργα Flag και Neighborhood Guilt κατέβηκαν. Η "Σημαία" μετά τη λογοκρισία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και το Neighborhood Guilt λόγω των ανησυχιών μου για την ασφάλειά του.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους υποστηρίζουν την τέχνη μου και το μήνυμά της και ιδιαίτερα την Πολιτιστική Επιτροπή και το προσωπικό του Ελληνικού Προξενείου της Νέας Υόρκης που πίστεψαν στο έργο μου και του έδωσαν βήμα.

Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για το ανθρώπινο δικαίωμα στην ελευθερία και τη ζωή. Τα θύματα γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας είναι ήρωες της Ελλάδας και κάθε έθνους.

Το έργο Neighborhood Guilt έχει 22 σπίτια - το καθένα για κάθε θύμα γυναικοκτονίας στην Ελλάδα το 2022. Κάθε σπίτι έχει σημειώσεις με τα ονόματα, την ηλικία και την τοποθεσία τους και την ημερομηνία θανάτου.

Και τα δύο έργα είναι φτιαγμένα από σεντόνια που δώρισαν γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποίησαν για να ξεκουράσουν το σώμα τους και να ονειρευτούν έναν κόσμο όπου όλοι θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια και οι δημιουργοί θα μπορούν να εκφράζουν τον εαυτό τους και την εποχή τους χωρίς λογοκρισία.

Η υποστήριξή σας μας φέρνει πιο κοντά και σε ένα καλύτερο αύριο».

Πηγή: skai.gr

