Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Άμεση Δράση όταν ενημερώθηκαν πως παιδάκι χρειαζόταν άμεσα μεταφορά στο νοσοκομείο.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ και μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασαν στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων της Πάτρας και εντόπισαν το 20 μηνών κοριτσάκι μέσα στο σπίτι σε ημιλυπόθυμη κατάσταση.

<

Δεδομένου ότι το ασθενοφόρο δεν είχε προσεγγίσει ακόμη οι αστυνομικοί για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, σε κλάσματα δευτερολέπτου πήραν απόφαση και έβαλαν το παιδί στο περιπολικό και με τους μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ να βοηθούν στην απελευθέρωση δρόμων έφθασαν αμέσως στο νοσοκομείο Ρίου.

