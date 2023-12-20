Βόμβα στην έδρα των ΜΑΤ: Ο δήμος Ζωγράφου κλάδεψε τα δέντρα που δημιουργούσαν «τυφλά» σημεία

Εργαζόμενοι στον δήμο Ζωγράφου προχώρησαν σε κλάδεμα των δέντρων που δημιουργούσαν «τυφλά» σημεία στον περίβολο της έδρας των ΜΑΤ δύο 24ωρα μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που δεν ενεργοποιήθηκε.

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ ωστόσο ανέφερε πως ο δήμος Ζωγράφου είχε κληθεί για το κλάδεμα των δέντρων πριν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, όμως δεν πρόλαβε τους δράστες.

Συνεργεία του δήμου Ζωγράφου από τις 8 το πρωί ξεκίνησαν να κόβουν κλαδιά και φύλλα στην περιοχή γύρω από την έδρα των ΜΑΤ.

Πηγή: skai.gr

