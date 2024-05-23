Περισσότερα από 210 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα επιμελώς μέσα σε κοντέινερ με κατεψυγμένες γαρίδες εντοπίστηκαν ύστερα από συντονισμένη δράση της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, χθες βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το φορτίο έφτασε από τη Λατινική Αμερική και η σπείρα είχε διεθνή δράση. Η μεταφορά της κοκαΐνης γινόταν διά θαλάσσης και την έκρυβαν σε εμπορευματοκιβώτια (container) για την περαιτέρω εισαγωγή και διακίνησή τους σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα κέρδη μεγάλου ύψους.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχθηκε συνεργασία με το Γραφείο DEA της Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Αθήνα, την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα όπου, μέσω κατάλληλης αξιοποίησης, ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων και άλλων ανακριτικών μεθόδων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η διακρίβωση της δράσης των μελών της οργάνωσης.

Παράλληλα, προέκυψε η επιχειρησιακή δομή και επαγγελματική υποδομή την οποία διέθεταν, η οποία εξασφάλιζε την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση και συγκεκριμένα τη μεταφορά και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, από την οποία αποκόμισαν υπέρογκα παράνομα έσοδα που ξεπερνούν τα -5.000.000- €.

Παράλληλα διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

48χρονος, είχε αναλάβει τη διεύθυνση και κατεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα την ανεύρεση των υπό διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών, τη χρηματοδότησης της αγοράς και της μεταφοράς, της οργάνωσης της αποστολής των ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική, καθώς και την απόκρυψη των ναρκωτικών σε εμπορευματοκιβώτια με κατεύθυνση τη χώρα και την περαιτέρω διακίνησή τους,

36χρονος, είχε αναλάβει την ανεύρεση και στρατολόγηση έτερων μελών,

64χρονος, επικοινωνούσε με έτερα μέλη της οργάνωσης που είχαν έδρα στο εξωτερικό για το συντονισμό της προμήθειας και τη χρηματοδότηση των προς διακίνηση ποσοτήτων και

54χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την επιχειρησιακή κάλυψη και προστασία του 48χρονου, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η σύλληψή του.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 22/05/2024, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 48χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -180- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με περιεχόμενο κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -210- κιλών και -300- γραμμαρίων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη συνολικού βάρους -510- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1,5- γραμμαρίων,

τα χρηματικά ποσά των -131.675- € και -30- λιρών Αγγλίας,

πιστόλι με γεμιστήρα με δεκαπέντε (15) φυσίγγια,

37 φυσίγγια των 9 mm και -3- φυσίγγια των 7.65 mm,

ζυγαριά,

2- μοτοσικλέτες,

17- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

κάρτα μνήμης (συσκευή usb),

3- ηλεκτρονικές συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού (GPS tracker),

σφραγίδα κλεισίματος εμπορευματοκιβωτίου και

πλήθος σελίδων με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του 48χρονου αρχηγικού μέλους εκκρεμούσε απόφαση κάθειρξης 20 ετών και χρηματική ποινή καθώς το 2017 είχε κατηγορηθεί ως υπεύθυνος εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών δισκίων, όπου είχαν βρεθεί και κατασχεθεί πάνω από 634.000 δισκία CAPTAGON.

